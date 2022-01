Irpinia in lutto, è morto Nicola Sarno. Addio allo storico imprenditore Il decesso questa notte. Cordoglio in città

Irpinia in lutto per la morte di Nicola Sarno, storico imprenditore irpino. Nicola Sarno è morto questa notte, aveva 75 anni. Il suo decesso rappresenta un grandissimo dolore ed una perdita dolorosa per tutta la provincia, che ha avuto in lui un egregio rappresentante della migliore tradizione di lavoratori instancabili, costruttori di fortune ingenti e di solidità economica per tanti lavoratori. Conosciuto in tutta la Campania, e non solo, per la capacità imprenditoriale e di intrattenere rapporti economici e professionali a ogni livello, Nicola Sarno lascia la sua adorata famiglia, i figli Valentina e Silvio, i nipoti e i parenti tutti. Simbolo dell'Irpinia del fare e crescere in decenni difficili e storici momenti di rilancio economico, Nicola Sarno ha voluto rendere la sua provincia territorio di sviluppo e crescita, grazie al suo lavoro.

"Ciao Nicola. Il tuo ricordo rimarra’ indelebile nel tempo. Imprenditore illuminato e di successo hai segnato la storia della nostra citta’ e non solo. Dal cuore buono e di animo nobile con il tuo lavoro e impegno hai onorato il cognome che hai portato a testa alta . Finisce con te un’era, quella dell’imprenditoria di classe , senza compromessi , fatta solo di grande lavoro dedizione e onesta’ . Restera’ immutato nel tempo l’affetto e il legame che ha legato nel tempo le nostre famiglie". Annota l'imprenditrice Maura Sarno a ricordo dello storico imprenditore irpino, simbolo del fare e costruire nella provincia irpina. I funerali di Nicola Sarno si terranno domani 3 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Avellino. La salma sarà tumulata nella cappella di famiglia a Volturara Irpina.