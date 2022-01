Metro leggera e Ambiente, 15 milioni di euro per il capoluogo L'annuncio del sindaco Festa

Oltre 15 milioni di euro. È questa la somma complessiva dei due finanziamenti ottenuti dal Comune di Avellino. "Il 2022 comincia, dunque, sotto i migliori auspici, confermando che sarà l’anno della svolta" - commenta il sindaco Gianluca Festa. 7 milioni di euro serviranno per l’estensione del percorso della metropolitana leggera che permetterà di estendere il diritto alla mobilità con nuovi collegamenti nel segno della sostenibilità. 8.5 milioni di euro saranno destinati, invece, per il centro di monitoraggio ambientale e per il polo informativo e formativo per la raccolta differenziata. "Due progetti fondamentali per rendere Avellino più moderna e migliorare la tutela dell’ambiente in città" - conclude il primo cittadino.