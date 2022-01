Festa: "Ad Avellino le scuole restano aperte. Lunedì si torna in classe" Il sindaco nella diretta: per fortuna non ci sono condizioni per chiudere le scuole superiori

Scuole chiuse per il covid, De Luca vuole il rinvio delle lezioni in presenza. Ma il Governo lo gela e dice: il 10 gennaio tutti in classe. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa nella sua consueta diretta facebook precisa: "Per fortuna non c'è condizione per chudere scuole superiori. Invito tutti i ragazzi ad essere prudenti. Intanto abbiamo investito risorse per acquistare sanificatori per le scuole primarie. Questo è investire in sicurezza". Il sindaco invita i cittadini a vaccinarsi subito. "Io ho fatto la terza dose e ho vaccinato i miei figli. Questa è l'unica strada da percorrere per fermare il coronavirus".

La questione è al centro della Conferenza Stato-Regioni, ma anche della Commissione Salute e dell'incontro in programma tra il ministro dell'Istruzione Bianchi e i sindacati. A Roma si ragiona sulla possibilità della DaD solo per gli studenti non vaccinati. De Luca è contrario a questa ipotesi che ritiene discriminatoria. A preoccupare, al momento, sono i dati dei contagi, che secondo il governatore colpirebbero soprattutto i giovani tra zero e 18 anni, in particolare nella fascia delle scuole dell'obbligo, elementari e medie. Circa un contagio su quattro, ha rivelato la Società Italiana di Pediatria, riguarda nell'ultima settimana gli under 20. In un mese i ricoverati tra gli under 19 sono aumentati di quasi 800, 791 per la precisione, passando da 8.632 a 9.423. Mentre la campagna vaccinale stenta a decollare nella fascia 5-11 anni.