Avellino, servizi e calamità: il sindaco chiamerà direttamente i cittadini Parte il servizio “Sindaci in contatto 2.0” , un'app con sistema di allerta su smartphone e social

Terremoti, allerta meteo, chiusura scuole ed emergenze sanitarie: da oggi il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, potrà comunicare direttamente con i suoi concittadini attraverso il sistema “Sindaci In contatto”. Anche il comune capoluogo - come ha già fatto Caserta - ha deciso di attivare il sistema di comunicazione creato dalla Enterprise Contact e patrocinato dall'Anci a cui hanno aderito finora circa 7mila enti locali.

In pratica si tratta di un'app che offre un sistema di allerta telefonico avvalendosi della tecnologia autodialer. Ad inventare questo sistema di comunicazione “diretta” con i cittadini una giovane imprenditrice digitale napoletana, Valentina Flaminio, che ha sperimentato per la prima volta il sistema durante l'alluvione del 2013 in Sardegna, poi con la città di Nizza in occasione della strage sul lungomare. In seguito diversi comuni, dopo il terremoto di Amatrice, nel centro Italia, si sono avvalsi di questo sistema per avvisare la popolazione in tempo reale su eventuali situazioni di pericolo indirizzando le persone verso i centri di raccolta o i presidi di protezione civile, avvisando le famiglie isolate, fornendo loro le corrette indicazioni, in modo da poter coordinare in maniera più funzionale i soccorsi.

In più, l’app “Sindaci in contatto” potrà essere usata anche per veicolare informazioni utili (scadenze, iniziative, manifestazioni) in modo più capillare rispetto ai classici manifesti affissi per le strade. L'app consente di raggiungere tutta la cittadinanza presente sul territorio comunale a prescindere dalla richiesta di ricezione volontaria, in modalità push e pertanto senza registrazione. I messaggi audio o video impostati dal sindaco (o dal comandante della polizia municipale) arriveranno istantaneamente a tutti i telefoni mobili e sui social network (whatsApp, Telegram, Facebook, Twitter) perché si utilizza un sistema di tracciamento georeferenziabile, da usare solo al momento della necessità. La privacy sarà garantita dal fatto che il sindaco non conoscerà i numeri dei destinatari, giacché l’app li attingerà dal database unico (DBU), che è custodito presso il Ministero delle Comunicazioni. Il servizio avrà una durata di due anni e costerà 20mila euro.