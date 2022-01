Aiello del Sabato, rientro a scuola: domenica screening per alunni e docenti Domenica 9 gennaio tampone rapido naso faringeo gratuito e volontario

Rientro a scuola in sicurezza ad Aiello del Sabato. L’Amministrazione Comunale ha organizzato il rientro a scuola in sicurezza, in vista dell’apertura del 10 gennaio 2022.

Nella giornata di domenica 9 gennaio 2022 ci sarà lo screening della popolazione scolastica (alunni, insegnanti, personale amministrativo ed ATA) attraverso un tampone rapido naso-faringeo gratuito e volontario. Nel pomeriggio di domani 8 gennaio 2022 si renderà noto il calendario con le convocazioni.

"Garantiremo un ritorno tra i banchi in totale sicurezza - dichiara il Sindaco Sebastiano Gaeta - con un importante intervento che tempestivamente ci permetterà di monitorare lo stato di salute di chi frequenta gli ambienti scolastici, dopo il lungo periodo delle festività natalizie.L’Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione la dirigenza scolastica e tutti i genitori, con le rappresentanti di classe in primis