Il Cnr: "Raggiunto il picco dei contagi in Irpinia, ora scendono" Lo studio: la curva delle infezioni inizia a puntare verso il basso

La variante omicron del covid dilaga in Irpinia, ma la curva dei contagi inizia a scendere. L’Irpinia ha raggiunto il picco dei contagi e ora sono in corso i giorni della discesa della curva pandemica. Lo dice l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Ieri, intanto, l’Asl ha comunicato 453 nuovi contagi e un’altra vittima del virus. Non si ferma la strage di anziani in provincia di Avellino, se ne contano 29 dall'inizio dell'anno. Ma le prime buone notizie iniziano a far ben sperare. Insomma, Irpinia al giro di boa per quello che concerne la diffusione del coronavirus sul territorio e sono in decrescita i dati anche in altre province come Cosenza, Vibo Valentia, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Ferrara, Rieti, Sondrio, Campobasso, Sassari, Sud Sardegna, Catania, Rovigo, Verbano Cusio. Intanto il covid avanza nell’ospedale Moscati di Avellino dove ai cento casi segnalati si aggiungono due contagi in medicina Interna e 3 in Ematologia. Sono 76 complessivamente i ricoverati nei due nosocomi della provincia. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano 43 pazienti, al Frangi- pane di Ariano Irpino sono 33 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.