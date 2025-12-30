Ariano: è un pugno nello stomaco quel palazzo in centro Appello urgente ad intervenire per motivi soprattutto di sicurezza

E' un pugno nello stomaco lo stato di degrado in cui versa il grosso palazzo ex struttura telecom in via Mancini, lato Calvario ad Ariano Irpino.

L'edificio occupa nella parte bassa anche una cabina enel ma non è di proprietà di quest'ultima società. Accanto all'edificio in questione sono in atto i lavori di riqualificazione dello stabile che ospita la sede centrale di poste italiane.

Ed è proprio questo il motivo per cui viene sollecitato anche in qui un intervento urgente di restauro non solo dal punto di vista estetico ma anche sotto il profilo della sicurezza.

Pezzi di marmo e calcinacci sono già volati giù fortunatamente senza gravi conseguenze. E potrebbe accadere ancora.

Viene rivolto un appello anche al comune, ma sembra che l'area tecnica l'abbia già fatto, a sollecitare la proprietà della struttura affinchè possa essere al più presto restaurata alla pari degli altri immobili presenti a pochi passi. Ne gioverebbe sicuramente il decoro urbano nel centro strorico, alla luce della riqualifazione delle strade, piazze e dei vari complesso edilizi interessanti da lavori.