Addio sacchetti dei rifiuti alle porte, a Monteforte la differenziata notturna Dal 31 gennaio il nuovo sistema di raccolta

Basta odiosi sacchetti appesi alle porte di casa durante il giorno. Monteforte Irpino è tra i primi comuni in Campania a partire con la raccolta differenziata notturna dal 31 gennaio eccezion fatta per il vetro Le altre frazioni raccolte porta a porta, saranno ritirate nel corso della notte.

Con il primo cittadino Costantino Giordano, ad illustrare le modifiche che saranno apportate, il neo-assessore all’ambiente Martino Santulli e il geometra comunale Massimo Sabatino . Monteforte si attesta oltre il 70% della differenziata un risultato importante per l'amministrazione comunale raggiunto anche grazie al senso civico dei cittadini e un app “Monteforte sostenibile” ora ulteriormente implementata per permettere di segnalare difformità nel sistema di raccolta dei rifiuti.

E a proposito di rifiuti ancora una volta tutto rinviato per il rinnovo del consiglio d'ambito dell'Ato. Giordano che era candidato alla presidenza non nasconde il suo disappunto. “Politicamente sono rimasto molto deluso, altro tempo che si perde quando a questo punto già poteva essere approvato il nuovo piano per chiudere il ciclo integrato".