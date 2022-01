Covid, contagi in aumento tra i piccoli. Bimba di 10 mesi ricoverata al Moscati Anche un piccolo di due anni è stato ricoverato in ospedale ad Avellino

Aumentano i contagi da Covid tra i bambini. Oggi nell’area coronavirus dedicata ai più piccoli del reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino è stata ricoverata un bambina di 10 mesi. Si tratta del terzo ricovero nell’area Covid, il minireparto realizzato al Moscati per la crescente richiesta di ricoveri ospedalieri pediatrici, ricavato nell’Unità pediatrica diretta dal dottore Vitale. Un bimbo di 5 anni è stato dimesso nelle scorse ore, mentre è stato ricoverato un piccolo di due anni nella giornata di ieri. Oggi l’arrivo della bambina di dieci mesi dal salernitano nel tardo pomeriggio. Un aumento che preoccupa quello dei contagi dilaganti tra i bambini. Aumentano anche i casi di ricoveri in Campania, come nelle altre regioni. Oltre 400 i piccoli in tutta Italia ricoverati per aver sviluppato i sintomi più severi del contagio da covid. Dopo l’sos lanciato dall’ospedale Santobono e dal policlinico Federico II di Napoli sono scattate nuove aperture di aree Covid pediatriche in Campania, per consentire assistenza medica ospedaliera per i casi meno gravi. L’Azienda “San Giuseppe Moscati” ha attivato per prima 7 posti letto in Pediatria riservati ai bimbi positivi al Covid-19 con necessità di ricovero, alla luce dei dati relativi alla circolazione del virus SARS-CoV-2 tra i bambini. 'LAzienda ospedaliera ha così creato e garantito un mini reparto dedicato ai più piccoli.

«Considerato l’andamento epidemiologico della pandemia che sta interessando anche la fascia di età pediatrico-adolescenziale e tenuto conto delle difficoltà segnalate dai centri regionali di riferimento per i bimbi positivi al Covid-19, ovvero le Aziende ospedaliere ‘Santobono-Pausilipon’ e ‘Federico II’ di Napoli, la Direzione Strategica del Moscati ha provveduto ad attrezzare e ad attivare sette posti letto da utilizzare in caso si ravvisi la necessità di trattenere in reparto i minori affetti dal virus», avevano spiegato i referenti del Moscati attraverso un comunicato stampa.