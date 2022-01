Giornata della Memoria, il Prefetto Spena consegna 6 Medaglie d'Onore All'evento ci saranno anche studenti del Convitto e dell'Imbriani

In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio, alle ore 11.30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Governo, il Prefetto Paola Spena consegnerà sei Medaglie d’onore, le onorificenze ufficiali con cui il Presidente della Repubblica celebra la memoria di cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti.



Le medaglie destinate al territorio irpino, che saranno ritirate dai familiari degli insigniti, sono conferite alla memoria di: Luigi Bergamino di Avellino, Michele Galluccio di Conza della Campania, Rocco Antonio Spagnuolo di Grottaminarda, Silvestro Moriani di Montefredane, Antonio Porcaro di Roccabascerana, Salvatore Mongiello di Solofra.



All’evento, che si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa anti Covid, parteciperanno, altresì, una rappresentanza delle Autorità locali, il vicepresidente della Fondazione “Guido Dorso” ed alcuni studenti del Convitto Nazionale e del Liceo Imbriani di Avellino, accompagnati da un loro insegnante, per un momento di riflessione sulla valenza della memoria come costruzione delle coscienze attraverso la conoscenza degli eventi del passato.