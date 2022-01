I 100 anni di Vincenzo, il poliziotto di Gesualdo che catturò Lucky Luciano Nativo del comune irpino il poliziotto centenario ha festeggiato con agenti di Fbi e Polizia a Roma

Ha compiuto 100 anni Vincenzo Caracciolo, il poliziotto che fermò a Roma il mafioso Lucky Luciano, considerato padre del crimine organizzato statunitense e inserito dal Time Magazine tra le venti persone più influenti del XX secolo. Caracciolo ha festeggiato il compleanno insieme allo stato maggiore dell'FBI a Roma, al vice capo della polizia Vittorio Rizzi e al questore di Roma Mario Della Cioppa. Salvatore Lucania Nenna, questo il vero nome del mafioso, che negli Stati Uniti assunse quello di Charles Luciano, detto Lucky, era nato nel 1897 a Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Emigrato in America ad appena 8 anni, è considerato padre del crimine organizzato statunitense e inserito dal Time Magazine tra le venti persone più influenti del XX secolo.Vincenzo, nato a Gesualdo in provincia di Avellino il 23 gennaio del 1922, è stato un agente del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; dopo aver lavorato presso diversi uffici della Questura di Roma, approdò alla buon costume della prestigiosa Squadra mobile. A 38 anni lasciò la Polizia per diventare assistente parlamentare, addetto alla sicurezza dei deputati, non dimenticando mai però l’avvio della sua carriera come poliziotto all’indomani della seconda Guerra mondiale; Vincenzo Caracciolo ebbe un approccio sempre corretto anche nei confronti dei più pericolosi criminali, secondo quella politica di vicinanza e prossimità, che diventerà presto lo slogan e il principio ispiratore dell’operato della Polizia di Stato.