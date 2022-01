Covid, muore 76enne di Forino. Focolai al Moscati, 10 pazienti positivi al virus I dati: in Irpinia 34 le vittime del coronavirus

È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 76 anni di Forino (Av), ricoverato dal 4 gennaio scorso.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 50 pazienti: 6 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 2 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. Intanto aumentano i contagi da covid in Ospedale: 10 i pazienti risultati positivi al coronavirus: 5 nel reparto di ematologia e altrettanti in quello di medicina Interna. Personale sotto stretta sorveglianza sanitaria come i degenti per evitare nuovi rischi. Ormai il dilagare della variante omicron rende impossibile il blocco della corsa del virus.