Shoah, Spena: "In passato troppa indifferenza, teniamo viva la memoria" Il Prefetto ha consegnato 6 medaglie d'onore ai familiari dei cittadini che hanno conosciuto i lager

Giornata della Memoria, presso la Prefettura di Avellino si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai familiari dei cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti. Nel Salone degli Specchi, il Prefetto Paola Spena ha consegnato le onorificenze ai familiari degli insigniti Luigi Bergamino di Avellino, Michele Galluccio di Conza della Campania, Rocco Antonio Spagnuolo di Grottaminarda, Silvestro Moriani di Montefredane, Antonio Porcaro di Roccabascerana, Salvatore Mongiello di Solofra.

"Ancora oggi – ha dichiarato la Spena - ci interroghiamo su come è stato possibile che si sia pianificato e realizzato, nell'indifferenza di tante persone, l'Olocausto. Su questa tragedia è bene che teniamo sempre gli occhi aperti per difenderci da ogni forma di negazionismo, La nostra Costituzione ha messo in primo piano i valori della libertà e dell'uguaglianza, senza differenze ideologiche, di sesso o di razza. Su questo dobbiamo continuare a lavorare con i nostri giovani che devono mantenere viva questa memoria".

"Dobbiamo costantemente ricordare la metafora delle pietre d'inciampo – ha concluso per reagire e imparare dalla memoria storica, che diventa collettiva nel momento in cui consideriamo tutte quelle forme di sopraffazione della violenza che rischiano di nascondere episodi e tragedie simili".