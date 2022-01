Covid: sabato vaccini in palestra al D'Agostino senza prenotazione Per tutti i ragazzi dai 14 ai 20 anni

Sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 12 alle ore 17 presso la Palestra adiacente l’Istituto Tecnico per Geometri Oscar D’Agostino di Avellino in via Morelli e Silvati si terrà l’Open Day dedicato a tutti gli studenti nella fascia 14-20 anni.

Gli studenti interessati potranno recarsi senza prenotazione presso l’istituto scolastico per la somministrazione della prima o terza dose “booster” o “addizionale”, minuti di tessera sanitaria, fino ad esaurimento posti disponibili. Per i minori è richiesta la presenza del genitore/genitori.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’UDS, la Consulta provinciale degli studenti, i rappresentati d’istituto, con il supporto della Provincia di Avellino.

Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 12 anni, ad almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.