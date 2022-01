Sentenza Isochimica, Della Pia: "La aspetteremo davanti ai cancelli" Delegazione di Rifondazione Comunista domani mattina alla fabbrica di Borgo Ferrovia

"Venerdì 28 gennaio, presso il tribunale di Napoli, verrà letta la sentenza in primo grado del processo ex Isochimica. Gli operai insieme ai familiari, presenzieranno davanti ai cancelli dell'ex opificio sito a Borgo Ferrovia. Rifondazione Comunista, a partire dai primi anni ottanta fino ad oggi, sostiene le ragioni degli ex lavoratori e del territorio; quindi, nell'accogliere l'appello, la federazione provinciale sarà presente con una delegazione dalle ore 10.30; è prevista, inoltre, una conferenza stampa". Così in una nota Tony Della Pia, segretario provinciale del Partito di Rifondazione Comunista - Federazione Irpina.