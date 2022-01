Smog, Spena risponde agli ambientalisti: "Collaborino, serve apporto di tutti" Il prefetto convoca un nuovo tavolo settimana prossima

"La Prefettura ha un ruolo di stimolo e di richiamo ma non ha certo il potere di adottare specifiche misure”. Il Prefetto Paola Spena risponde così agli ambientalisti che nei giorni scorsi non avevano nascosto la loro delusione per lo stallo sull’emergenza inquinamento”. E aggiunge: “In una situazione così complessa sarebbe meglio per tutti collaborare e lavorare per un unico obiettivo anzichè solo segnalare ciò che non è stato fatto. Insieme con l'Osservatorio di Montevergine si era immaginato un alert meteo, in caso di condizioni meteo che determinano un rischio di sforamento e questo potrebbe spingere le amministrazioni ad adottare specifiche ordinanze. Anche la condizione geografica di Avellino penalizza il territorio. Poi c'è l'esigenza di intervenire sugli impianti di riscaldamento che sono quelli che producono un inquinamento elevato. In ogni caso settimana prossima ci sarà un tavolo e immagino che le associazioni ambientaliste porteranno delle loro iniziative. Valuteremo anche se fermare nuovamente le auto inquinanti”.