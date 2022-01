Odissea tamponi a Pianodardine: bimbi e famiglie in coda in auto fino a sera Le convocazioni dell'Asl a raffica per il contagio dilagante tra le scuole e le attese lunghissime

Fino a tarda sera in auto per fare un tampone. Ad Avellino ieri nel centro Asl allestito a Pianodardine per la lotta al coronavirus disagi e proteste per le lunghe attese per sottoporsi alle verifiche anti covid. Per la maggior parte in attesa c'erano bambini accompagnati dai genitori convocati dall'Asl dopo i contagi accertati tra le classi. Le sessioni di accertamento attivate dall'azienda sanitaria però coinvolgono un numero altissimo di bambini e così ieri c'è stato chi in attesa è rimasto per molte e ore e anche fino a sera. Prevedibili le proteste dei genitori che chiedono all'Asl di potenziare il servizio e la messa in campo di più operatori, così da accelerare l'esecuzione dei test nella modalità drive trought.