Vaccini a scuola, Caterini: "Mai più dad, i ragazzi rispondano all'Open day" Il preside dell'Agrario: "Per i docenti copertura pressochè totale"

Ancora due vittime legate al Covid in Irpinia. Al Moscati ieri è spirato un paziente di 65 anni di Avellino, ricoverato dal 26 gennaio in sub-intensiva, mentre al Frangipane non ce l'ha fatta una 88enne di San Giorgio a Cremano.

Nelle aree Covid della Città ospedaliera sono ricoverati 52 pazienti: 6 in terapia intensiva; 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive; 3 nell’Unità operativa di Pediatria.

Il Moscati, tra contagi interni e sciopero degli infermieri, è in affanno dopo il focolaio che si è sviluppato, tra sabato e domenica scorsi, tra i reparti di Ematologia e Medicina interna.

Intanto, tornano i vaccini nelle scuole. Domani, dalle 12 alle 17, presso la palestra adiacente l’Istituto Tecnico “Oscar D’Agostino” in via Morelli e Silvati si terrà l’Open Day dedicato agli studenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni.

L’iniziativa è realizzata dall’Asl in collaborazione con l’Uds, la Consulta degli studenti, i rappresentanti d’istituto e l'Ente Provincia.

Soddisfatto il preside dell'Agrario e del D'Agostino Pietro Caterini: “Acceleriamo per evitare il ritorno alla dad. I docenti ormai sono vaccinati quasi tutti, chiediamo agli studenti di fare altrettanto e tornare tra i banchi in piena sicurezza”.