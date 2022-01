Isochimica, Ciampi: "Capitolo doloroso, serva da monito per il futuro" Il consigliere 5 Stelle: "La riconversione industriale tenga conto dell'impatto sull'ambiente"

"La sentenza su Isochimica chiude un capitolo doloroso per la città. Ed è un monito per tutti noi: ci sono stati imprenditori in questa provincia che hanno sfruttato il bisogno delle persone per fare profitto e violentare il territorio. Quanto di più terribile potesse accadere: il ricatto del lavoro a qualunque costo e nel contempo il disastro dell'ambiente".

Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo Ciampi.

"Le condanne, arrivate dopo molti anni, non serviranno a ripagare le tante vite perdute; le famiglie rimarranno orfane di persone che sono morte per aver subito condizioni inumane di lavoro. L'Isochimica lascia una cicatrice sulla città. Rione Ferrovia, quartiere-martire, è stato contaminato e il suo risanamento va faticosamente avanti.

Nella Valle del Sabato persiste una situazione che richiede una nuova politica industriale, lo dicono gli studi che parlano di livelli di inquinamento simili a quelli della Terra dei Fuochi. La Procura ha un'inchiesta aperta. Lo sviluppo e la riconversione industriale futuri in Valle del Sabato debbono tener conto dell'impatto sull'ambiente. Nel frattempo, dobbiamo esigere che un intervento radicale di recupero e rigenerazione sia svolto in tempi celeri a Rione Ferrovia: nell'interesse della salute pubblica, in memoria dei suoi martiri del lavoro".