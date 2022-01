"Memoria e impegno. Il testimone necessario": all'Amabile lectio sulla Shoah Lunedi con il professor Ottavio Di Grazia

La memoria si costruisce con sacrificio, attenzione e anche dolore. In questo nuovo anno scolastico, più che mai il senso di smarrimento e di vuoto va colmato dal potere dirompente della memoria. Il pericolo che ci sovrasta è un tempo presente immobile, dilatato ed infinito che porta all’oblio. Oggi più che mai testimoniare è necessario, indispensabile”.

Gli alunni dell’Istituto tecnico economico “Luigi Amabile” di Avellino hanno deciso di essere testimoni della memoria perché la “memoria è impegno”

Lunedì 31 gennaio avranno in collegamento il professore Ottavio Di Grazia che terrà una lectio magistralis sul tema della Shoah, della Memoria e dell’impegno. Tutti gli alunni dell’Istituto, nelle loro rispettive classi, parteciperanno al seminario collegandosi.

Alla fine dell’intervento si aprirà un breve dibattito e ciascun alunno, prenotandosi in chat, potrà rivolgere delle domande al professore Di Grazia.

Alle 11,30 in programma la visione del documenatario su Raiplay “Le non persone”.