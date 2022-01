Vaccini, Open Day al "D'Agostino". Buonopane: Giovani maturi e responsabili Ma la risposta è stata abbastanza tiepida: 36 vaccini somministrati

“Ancora una volta i giovani dell’Irpinia hanno dimostrato grande senso di responsabilità. La conferma è arrivata oggi all’Open Day per la vaccinazione degli studenti tra i 14 e i 20 anni. Sono stati proprio gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, a chiedere all’Asl e alla Provincia di promuovere iniziative per favorire e incentivare le somministrazioni delle dosi del siero antivirus e ogni azione utile per contrastare la diffusione del Covid-19”.

E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che oggi ha fatto tappa al centro allestito presso la palestra dell’istituto “Oscar D’Agostino”, in via Morelli e Silvati ad Avellino. “Abbiamo subito raccolto l’appello dei rappresentanti degli studenti, mettendo a disposizione la palestra e rassicurando sul nostro massimo impegno per la parte di competenza dell’Ente – evidenzia il presidente Buonopane – L’Asl, dal canto suo, si è immediatamente attivata per organizzare l’appuntamento. Non posso non ringraziare il direttore generale, Maria Morgante, e tutti gli operatori. E’ stata una bella giornata, frutto dell’unità di intenti e realizzata grazie all’impulso dei ragazzi, a cui va il mio plauso”.

“Proprio nell’ottica della collaborazione – conclude il presidente Buonopane – la Provincia metterà a disposizione dell’Asl, in seguito a un colloquio con il direttore Maria Morgante, le palestre degli istituti superiori per la somministrazione dei vaccini alla fascia d’età pediatrica”.