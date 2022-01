Covid Avellino, il virus corre in corsia: altri due positivi al Moscati Contagio rilevato dopo il ricovero dei degenti:15 i pazienti positivi in 3 reparti

Covid, nuovi contagi in corsia nell'ospedale San Giuseppe Moscati. Altri due i pazienti risultati contagiati dopo il ricovero in ospedale ad Avellino. Si tratta di due degenti del reparto di Ortopedia. Sono 15 in tutto i casi. I degenti risultati positivi al coronavirus sono stati sistemati tra le varie aree covid. Venerdì intanto è morta una delle 14 persone che nell’ultima settimana hanno contratto la malattia durante il ricovero. Si tratta della donna di 87 anni di Atripalda che era arrivata al Moscati per altre patologie ed era stati ricoverata nel reparto di Medicina interna. Durante la degenza, da uno screening di controllo era emersa la positività al Covid-19, con immediato e conseguente trasferimento nel reparto di Malattie infettive. Poi rapidamente il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso. Intanto dal 26 dicembre sono vietate le visite di pazienti e familiari ai pazienti. Continuano gli screening a tappeto sul personale e degenti per accertare eventuali casi di coronavirus all’interno del Moscati. La variante omicron anche in Irpinia ormai dilaga. L’alta contagiosità della misurazione del virus ha scatenato nelle scorse settimana il dilagare del contagio tra i vari comuni. Anche altri ospedali campani sono alle prese con casi di contagio tra le corsie, come è accaduto al Cardarelli di Napoli.

Complessivamente i casi accertati sono Ematologia (6 contagiati) e Medicina interna (8 contagiati di cui uno deceduto) e Ortopedia (2 positivi).