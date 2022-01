Smog, strappo degli ambientalisti. Mazza: "In Prefettura non ci saremo" Il Comitato Salviamo la Valle del Sabato: "Siamo disillusi, solo inutili liturgie"

Sulla lotta all'inquinamento ad Avellino e nel suo hinterland si consuma lo strappo degli ambientalisti. Il comitato "Salviamo la valle del Sabato", in aperta polemica, non parteciperà al tavolo di venerdì convocato in Prefettura.

"Avevamo presentato un decalogo di proposte dettagliate ma non abbiamo avuto nessuna risposta in questi mesi - tuona il dottore Franco Mazza - A questo punto siamo profondamente disillusi e preferiamo non partecipare a inutili liturgie, almeno fino a quando non ci sarà un deciso cambio di passo”.

Ci sarà invece Legambiente che si aspetta però risposte precise e puntuali dalle istituzioni e chiede di allargare l'incontro a tutti i comuni dell'Alto Sabato e quelli ricompresi nel protocollo Priolo del 2019.

"I dati scientifici di questi anni raccolti dalla rete Aura ci dicono che l'inquinamento non è un problema limitato ad avellino o Atripalda e Mercogliano - spiega il presidente Antonio Di Gisi - L'Arpac recentemente ha installato una centralina mobile a San Michele di Serino quindi riteniamo sia giusto l'estendere il raggio d'azione del monitoraggio e degli interventi di contenimento”.