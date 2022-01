Covid, muore 81enne di Avellino. Record di ricoveri al Moscati: 6 sono gravi 54 ospedalizzazioni ad Avellino, 30 al Frangipane

Il covid torna ad uccidere in Irpinia. Stamane nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, è morto un paziente di 81 anni di Avellino, ricoverato dal 15 gennaio scorso. L'anziano era risultato positivo in una centro per gli anziani irpino. Intanto preoccupano i numeri dei ricoveri in netta risalita. 84 in tutto i casi di ospedalizzazione di malati coronavirus. Di questi 15 sono pazienti del Moscati risultati positivi durante la degenza. Due i nuovi casi accertati ieri nel reparto di ortopedia. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 54 pazienti: 6 in terapia intensiva, 24 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 20 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.