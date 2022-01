Chiude di notte la galleria di Solofra, da oggi fino al 18 marzo Il dispositivo della Prefettura di Avellino

Attesa la chiusura della galleria “Montepergola”, lungo il raccordo autostradale in direzione di Avellino, disposta da ANAS a decorrere da oggi 31 gennaio 2022, e fino al 18 marzo 2022, tra le h. 22 e le h. 6 di ogni giorno, il Comitato Operativo Viabilità di questa Prefettura ha pianificato le attività di presidio agli svincoli interessati dalla viabilità alternativa obbligatoria.

In particolare, negli orari di chiusura i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate o adibiti al trasporto di merci pericolose/infiammabili (esplosive, etc.) diretti ad Avellino dovranno utilizzare il percorso autostradale attraverso la A30 “Caserta-Salerno” e la A16 “Napoli-Canosa”.

I restanti autoveicoli dovranno uscire allo svincolo di Solofra per rientrare a Serino, utilizzando il percorso alternativo lungo la strada comunale via Panoramica e le Strade Provinciali 5 e 574.

E’ possibile un ulteriore percorso alternativo, in direzione Avellino, con uscita allo svincolo di Montoro Sud e percorrendo le Strade Provinciali 90, 145 ed 88 con immissione sulla SS7/bis, in località Bellizzi Irpino-Avellino. I percorsi sono visionabili anche al seguente link: https://www.stradeanas.it/sites/default/files/itinerario%20alternativo%20galleria%20montepergola.pdf