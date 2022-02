Candelora artica con Luxuria. L'Abate:"Sarà festa di fede, rispettate le regole" Neve in vetta e strade chiuse per evitare assembramenti. Domani la festa dei Femminielli con Luxuria

Torna la neve a Montevergine nei giorni più freddi dell'anno. E sarà una Candelora artica quella di domani, con l'attesissimo arrivo di Vladimir Luxuria in Irpinia. Nel corso della notte, sui monti del Partenio si è abbattuta una violenta bufera di neve e vento."Stimiamo che al di sopra dei 1200-1300 metri siano caduti tra i 10 e i 15 centimetri di coltre bianca. Sui crinali, i venti di tramontana hanno sfiorato i 70 nodi e continuano a spirare in maniera tempestosa - spiegano i referenti dell'osservatorio di Montevergine -". Intanto ieri summit in prefettura tra sindaci e forze dell'ordine per il piano anti assembramenti per la tradizionale Juta dei femminielli da Mamma Schiavona. Una scalata tra fede e tradizione che affonda le sue radici in un passato antichissimo.

Stasera dalle ore 18 la chiusura delle strada provinciale, che conduce sulla vetta del Santuario Mariano. “Una scelta adottata in virtù delle scalate che, come da tradizione, avvengono già di notte – spiega il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio -. Il covid impone scelte di rigore, per tutti. Sarà una Candelora all’insegna delle fede e ci auguriamo che anche i fedeli rispettino le regole evitando assembramenti sul sagrato”.

Ci saranno corse costanti con la funicolare: dalle 8.30 alle 15 anche ogni quarto d’ora. Ma disco rosso per la scalata in auto dei fedeli. “Saranno autorizzati solo alcuni veicoli e i pullman autorizzati – spiega D’Alessio -. Funzionerà solo il bar mentre il ristorante sarà chiuso nel Santuario”. Insomma, accesso contingentati al Monte Partenio e Santuario blindato, con un piano di controllo serrato con massimo dispiego delle forze dell’ordine. “Sarà anche quest’anno Candelora – annuncia l’Abate don Riccardo Guariglia -. Per la pandemia non si potrà vivere la consueta grande festa di balli e adunate sul sagrato, ma il Santuario è aperto e aspettiamo i fedeli per le consuete funzioni religiose. Quest’anno preghiamo per ancora una volta per la fine della pandemia. Sarà una Candelora più intimistica e da vivere nel rispetto delle regole. Colgo l’occasione per ricordare a tutti l’importanza del vaccino, come dice sempre il nostro amato Papa Francesco”.