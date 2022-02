Metro leggera, rischio caos. E scompaiono le strisce pedonali Infuria la polemica per le corsie preferenziali dell'infrastruttura. Le falle della viabilità

Metro leggera, ad Avellino dopo vent'anni si parte ma c'è il rischio caos. Il Comune dovrà realizzare le corsie preferenziali e questo potrebbe significare “far saltare” centinaia di parcheggi, soprattutto nella zona di Corso Europa.

“Si tratta - spiega l'assessore alla Mobilità Emma Buondonno - di un altro dei problemi che abbiamo ereditato insieme a questa opera e che dobbiamo affrontare. Evidentemente, i cordoli restringeranno la carreggiata”.

L'alternativa potrebbe essere istituire la circolazione a senso unico per salvare i posti auto. E' quello che sperano i commercianti, già duramente provati da due anni di pandemia.

L'ex vicesindaco Antonio Gengaro che, con Antonio Di Nunno partorì l'idea della metro leggera, è particolarmente scettico.

“Il nostro progetto di vent'anni fa prevedeva un'idea completamente diversa di mobilità sostenibile e urbanistica. Calare ora una metro leggera in un contesto così caotico dal punto di vista del traffico è pura follia. Mi sembra ovvio che bisognava pensare prima a delle alternative come potrebbero essere per esempio dei parcheggi di interscambio nei punti d'accesso alla città. Altrimenti sarà il caos”.

Ma intanto proprio tra corso Europa e via Matteotti (ma ci sono anche tanti altri punti, ndr) ci si imbatte nel paradosso delle strisce pedonali.

Si è pensato di farle multicolor ma non ci si è accorti che progressivamente le altre. a pochi metri di distanza, stanno scomparendo e, dove è stata riasfaltata una sola corsia, il risultato ottenuto è stato: metà strada con le strisce l'altra metà no. Si vede anche questo ad Avellino.