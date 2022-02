Il covid uccide ancora, dall'inizio dell'anno 50 vittime in Irpinia Nel pomeriggio la notizia di altri due decessi al Moscati

Giornata nera sul fronte covid negli ospedali irpini. In poco più di 24 ore sono morte sei persone. Tre nella serata di ieri al Moscati, uno in mattinata al Frangipane e altre due le vittime registrate oggi sempre alla città ospedaliera di Contrada Amoretta ad Avellino: un 87enne Mercogliano ricoverato dal 24 gennaio e un 81enne di Avellino, ricoverato dal 18 gennaio scorso. Questi ultimi due pazienti vanno purtroppo ad aggiungersi alla scia luttuosa che il coronavirus sta lasciando in provincia di Avellino.

Dall'inizio del 2022 sono 49 le vittime del covid in Irpini, una quarantina nei reparti del Moscati e il resto ad Ariano.

Al momento nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 51 pazienti: 5 in terapia intensiva, 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 32 pazienti, di cui: 6 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva , 13 Medicina Covid