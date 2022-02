Air, nel 2021 con la Funicolare 25mila passeggeri a Montevergine E domani per la Candelora corse raddoppiate

Il 2021 ha fatto registrare una netta ripresa delle presenze a bordo della funicolare che collega il comune di Mercogliano a Montevergine, dove ha sede l’omonimo Santuario.

Dopo le restrizioni e le chiusure registrate durante l’anno nero della pandemia, le attività dell’impianto di risalita di proprietà dell’Air sono riprese. Nonostante la contrazione dei flussi turistici legata all’emergenza Covid, il piano di potenziamento e valorizzazione messo in campo dalla governance aziendale ha fatto registrare un aumento del flusso dei viaggiatori a bordo dell’impianto di risalita che collega Mercogliano alla cima del Monte Partenio.

Nel 2021 sono stati 24.872 i passeggeri che hanno utilizzato la funicolare per raggiungere Montevergine. L’andamento dei flussi turistici fa registrare coincidenze con il trend su scala nazionale fotografato nei primi nove mesi del 2021: in crescita rispetto al 2020, ma ben al di sotto dei livelli del 2019, quando si sono registrati 46.295 viaggiatori.

Domani, in occasione della Candelora, tenuto conto anche della sospensione del traffico veicolare lungo la ex SS 374 dir. Ospedaletto-Montevergine, l’Air ha raddoppiato i servizi. La funicolare effettuerà 16 coppie di corse. L’impianto di risalita sarà in funzione dalle 08.00 alle 15.30, con partenze ogni 30 minuti. E per le celebrazioni del 2 febbraio è stato previsto un prezzo ridotto per il ticket di 5 euro per andata e ritorno.