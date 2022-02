Positivi alla Mensa dei Poveri, l'Asl: "Gli ospiti saranno trasferiti a Napoli" Don Vitaliano aveva accusato la direzione sanitaria di essere stati lasciati soli

"La solidarietà va avanti ma ci aspettavamo di più dall'Asl". Don Vitaliano Della Sala non nasconde la sua preoccupazione sugli undici ospiti colpiti dal Covid alla Mensa dei Poveri di via Morelli e Silvati.

Cucine, sala mensa e dormitorio sono stati chiusi. In nottata una donna bulgara di 60 anni è stata portata al Moscati. Difficoltà respiratorie ne hanno imposto il trasferimento in ospedale.

Vengono comunque distribuiti all'esterno sacchetti con panini, acqua e frutta ma c'è delusione in don Vitaliano perchè "l'Asl - dice - non ci sta assistendo adeguatamente. Parlano di un Covid Residence a Montella ma a me non risulta, abbiamo chiesto un mezzo adeguato per trasferire gli ospiti a Napoli e non ci fanno sapere niente. Certo, in questo momento non è bello parlare male dei medici, ma dall'Asl ci vorrebbe più collaborazione”.

Dagli uffici di via degli Imbimbo, pronta la replica della manager Maria Morgante: "Il problema è in via di risoluzione - fa sapere - ci stiamo organizzando per il trasporto dei positivi. Non abbiamo mai negato la nostra disponibilità".

"Sul covid Residence di Montella, nel convento di San Francesco a Folloni, non dipende da noi - aggiunge - la struttura non è ancora attiva per un contenzioso tra il Comune di Montella e i frati francescani".