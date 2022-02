Candelora senza balli e femminielli. Luxuria: basta Covid e violenza Si sale solo con la funicolare e poche tammorre

Il covid ferma balli e suoni a Montevergine in occasione della Candelora.

Sono pochi i gruppi approdati in vetta. Ma c'è Luxuria che puntuale torna da mamma Schiavona.

"Basta Covid e violenza nel mondo", dice la già parlamentare che è entrata in chiesa a pregare, per una candelora che per il secondo anno consecutivo è in tono minore. Grandi assenti i femminielli.

Funziona il piano anti coronavirus della prefettura. Protestano alcuni fedeli bloccati durante l'ascesa: si sale solo con la funicolare. Santuario gremito per la consueta Messa di mezzogiorno.