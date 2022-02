Covid, 2 neonati al Moscati. "Vacciniamoci.Solo così proteggiamo i più indifesi" I piccoli hanno solo 30 e 34 giorni

Altri due vittime del covid in Irpinia e preoccupano i ricoveri di bambini sempre più piccoli. Ieri mattina al Moscati si è spenta una 68enne del capoluogo, solo poche ore prima a perdere la vita al Frangipane è morta una 78enne di Montella. Ma preoccupa il drastico abbassamento dell’età media relativa alle richieste di ospedalizzazioni. Due i neonati di soli 30 e 34 giorni ricoverati nell’area coronavirus, realizzata nell’unità operativa di Pediatria. I piccoli restano sotto stretta osservazione di medici e infermieri del reparto guidato dal dottore Vitale. Dei sette posti disponibili, nella mini area covid pediatrica del capoluogo irpino, sono attualmente 4 i posti occupati. Si tratta di bambini tutti con meno di cinque anni e residenti in altre province campane. “L’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati ha subito dato una risposta al grido di emergenza lanciato dal Santobono. – spiega il manager dell’azienda Renato Pizzuti -. Per questo siamo scesi in campo subito, fornendo posti letto e area dedicata alla richiesta crescente di assistenza covid pediatrica. Un dato su cui riflettere- spiega Pizzuti -. Solo vaccinandoci tutti possiamo tutelare i più piccoli. Tra i nostri pazienti ricoverati nell’area guidata dal dottore Vitale ci sono neonati, bimbi di appena un mese di vita”. Il manager ricorda a tutti la necessità della campagna vaccinale, unica arma contro il coronavirus. “I neonati sono i più indifesi. Senza dimenticare – precisa Pizzuti – che le ultime direttive del Governo, nei fatti, garantisco un green pass illimitato per quanti hanno fatto le tre dosi”. Sullo sfondo il covid che rallenta la sua corsa. 439 positivi su 4.427 tamponi: il bollettino delle ultime 24 ore dell’Asl ci restituisce un tasso del contagio del 10%.

I comuni con più casi sono sempre Avellino, che conta 75 nuovi residenti con il covid e Montoro con 60 casi. A doppia cifra il contagio anche ad Ariano Irpino con 17 positivi, ad Atripalda sono fotografati 13 nuovi casi, 15 sono a Monteforte irpino, 14 a Solofra. 11 sono a Cervinara e Chiusano San Domenico e Mercogliano,10 a Frigento così come a Montella.