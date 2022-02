Nuova maturità e alternanza scuola-lavoro. La protesta degli studenti Sit- in piazza Libertà

Esame di maturità e alternanza scuola lavoro al centro della giornata nazionale di protesta degli studenti.

Ad Avellino i ragazzi si sono ritrovati in piazza libertà per un sit-in. Chiedono un nuovo esame di maturità e chiediamo di eliminare le distorsioni dell'alternanza scuola-lavoro dopo la tragedia di Lorenzo Parelli, il 18enne morto in un incidente sul lavoro durante uno stage aziendale in Friuli.

"Ancora una volta - dichiara Anita Maglio - siamo di fronte a un governo che non dialoga con gli studenti e con le studentesse ma si limita a calare decisioni dall’alto. Inoltre, considerando l’esame di maturità il frutto di un percorso scolastico di cinque anni, riteniamo sbagliato che non si sia tenuto conto delle modalità in cui i maturandi hanno svolto buona parte del triennio".

"La maturità di quest’anno - aggiunge Maria Chiara Della Pace - sarebbe potuta essere un’occasione per riformare una volta per tutte l’esame di maturità. Convochiamo sit-in perché chiediamo una riforma definitiva dell’esame di maturità e vogliamo che gli studenti e le studentesse siano resi partecipi di tale processo”.