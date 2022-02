Smog, D'Alessio a Festa: "Basta ordinanze random, non servono" E' netto il sindaco di Mercogliano: “Coordiniamoci sotto l'egida della Prefettura”

“Per combattere lo smog non servono ordinanze spot ma piuttosto muoversi in maniera coordinata con gli altri comuni sotto l'egida della Prefettura”.

Dopo gli ambientalisti anche il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio è critico con il suo collega del capoluogo Gianluca Festa che ha imposto in maniera isolata una stretta su barbecue, falò e riscaldamenti. “Non credo sia questa la strada giusta, non si può continuare a viaggiare in ordine sparso. Piuttosto noi nei prossimi 3 anni cercheremo di inculcare anche una cultura diversa ai nostri concittadini, con l'installazione di filtri per camini e tutte quelle best practices che possano aiutare davvero a contrastare il fenomeno dell'inquinamento dell'aria".

Credo sia necessario - aggiunge - rivedere anche la posizione di alcune centraline che possano però falsato un po' le rilevazioni in città e a cascata sui comuni dell'Area Vasta. Detto questo, sono convinto che ordinanze random servano solo a evitare denunce e procedimenti giudiziari, a metterci al riparo da eventuali avvisi di garanzia ma non certo a risolvere il problema".

Intanto anche oggi erano ben visibili terreni tra Avellino e Mercogliano i soliti abbruciamenti. D'Alessio inasprirà i controlli di propria competenza e tiene sotto controllo la zona di Torrette. “Abbiamo installate due centraline Arpac, una al centro sociale Pasquale Campanello e una in via Marcone e dalle ultime rilevazioni hanno accertato che la situazione è piuttosto buona, tranne qualche criticità ma non abbassiamo la guardia. Sui controlli cercheremo di implementarli con la polizia locale e la collaborazione delle altre forze dell'ordine, compatibilmente con la nostra pianta organica, sempre carente, ma, ripeto, va fatto anzitutto un lavoro sulle coscienze e sulla sensibilità dei cittadini per portare a casa qualche risultato.