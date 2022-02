L'ultimo saluto a Lucia Furno. "Addio alla dottoressa dal cuore grande" Oggi a Mercogliano i funerali saranno officiati da Don Vitaliano Della Sala

Si terranno questo pomeriggio nella chiesa della Santissima Annunziata di Mercogliano, alle 15,30, i funerali di Lucia Furno la dottoressa travolta e uccisa in strada a Mercogliano. Le esequie saranno celebrate da Don Vitaliano della Sala. Oggi a Sant'Angelo a Scala paese d'origine della dottoressa Furno, è stato proclamato il lutto cittadino. Intanto sono ad una svolta le indagini condotte dai Carabinieri per dare un nome a chi, la sera di lunedi` scorso, ha investito e causato la morte di Lucia Furno, il medico di medicina generale travolta mentre si accingeva ad attravesare la strada, dopo aver portato a termine la sua giornata di lavoro. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini della vidosorveglianza attive in via Ramiro Marcone.

La Procura, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Messaggi di cordoglio e unanime vicinanza viene manifestata da tutta l'Irpinia per il marito della dottoressa, il dottore Pasquale Porcile, i figli Florentina e Michele, «Perche` Dio che e` tanto buono ed ha tanti angeli in Cielo si doveva prendere anche il mio Angelo cosi` presto?» e` il grido lanciato ieri, attraverso la sua pagina social dal marito Pasquale.«Oltre che una stimata professionista, Lucia Furno aveva un grande cuore – sottolinea il primo cittadino di Sant’Angelo a Scala -. Aveva tanti pazienti in diversi comuni e l’affetto con cui la piangono e` lo stesso ovunque».