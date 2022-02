Rosario della pace a Montevergine. "Preghiamo insieme per l'Ucraina" Domani alle ore 16 in diretta anche sulla pagina facebook dell'Abbazia

Preghiere, messe, manifestazioni della pace per fermare la guerra in Ucraina. Anche nelle zone interne della Campania si allarga il fronte della solidarietà al fianco della comunità ucraina che qui vive e lavora.

Sabato sera 26 febbraio sul sagrato della chiesa del Rosario, nel centro della città di Avellino, il vescovo, monsignor Arturo Aiello, pregherà insieme alla comunità ucraina "per chiedere la fine della guerra".

Dal Santuario di Montevergine i frati benedettini dalla Cappella della Madonna trasmetteranno in diretta facebook sulla pagina dell'Abbazia il Rosario "per la Pace in Ucraina". L'appuntamento è per domani alle ore 16, per pregare da remoto insieme per la fine delle bombe, violenza e guerra in Ucraina.