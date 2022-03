I Biancoverdi Insupera...Abili raccolgono beni per il popolo ucraino Da oggi presso la loro sede ad Atripalda

Il gruppo “Biancoverdi Insuper...Abili” oltre ad essere vicino alla propria squadra e ai propri colori scende in campo anche a favore del popolo ucraino finito in un conflitto non voluto, difatti da oggi pomeriggio dalle ore 17:00 la sede sarà aperta con la collaborazione di tutti gli insperabili per la raccolta di generi di prima necessità come richiesto dalle autorità preposte.

Insieme al gruppo degli Insuper…abili auspichiamo nella collaborazione e partecipazione di tutta la cittadinanza quale segno vorrà essere di solidarietà e vicinanza verso il popolo ucraino.