Il Comune di Mercogliano ricorderà degnamente la dottoressa Furno L'amministrazione D'Alessio pensa a progetti per sensibilizzare sul tema dell'educazione stradale

Il Comune di Mercogliano ricorderà degnamente la dottoressa Lucia Furno, ora che la vicenda drammatica del suo investimento è stata chiarita.

L'amministrazione comunale di Mercogliano che ha dato un fattivo contributo alle indagini con le telecamere della control room si congratula con l'Arma dei carabinieri e presto ricorderà la dottoressa Furno con progetti di sensibilizzazione nelle scuole sull'educazione stradale.

"Giustizia è fatta – commenta il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio – Come Comune abbiamo contribuito fattivamente alle indagini per risalire a chi ha compiuto questo gesto ignobile. Siamo impegnati per potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, abbiamo partecipato ad altri bandi e vogliamo rendere sempre più sicuro il nostro territorio. Almeno il marito e la famiglia ha trovato il responsabile ma certo questo non servirà ad alleviare le loro pene”.

Ma l'amministrazione sta già pensando come far vivere nella comunità mercoglianese il ricordo della dottoressa Furno. “Chiaramente dovremo sentire cosa ne pensa la famiglia – spiega il presidente della Consulta sport e spettacolo Bruno Iovino ma è nostra intenzione promuovere dei progetti nelle scuole sull'importanza dell'educazione stradale e ricordare così una donna che si è spesa tanto soprattutto per gli anziani".