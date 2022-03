Salvatore Sullo, morta la moglie: stroncata da un malore improvviso Oggi i funerali a Lapio

Un grave lutto ha colpito Salvatore Sullo. In tanti si sono stretti al dolore dell’ex calciatore biancoverde ma anche tecnico del Messina e secondo di Ventura in Nazionale, per l’improvvisa scomparsa della moglie Rita. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla figlia Beatrice e ai familiari. I funerali della signora Rita si terranno domani, 27 marzo alle ore 16, nella Chiesa di Lapio, in provincia di Avellino.