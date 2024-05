Grottaminarda: Oltre1000 firme contro la chiusura del corso universitario Da un lato le rassicurazioni della politica, dall'altro la petizione online che va avanti

Da un lato le rassicurazioni della politica, dall'altro la petizione online lanciata su Change.org da Carmen Napolitano che va avanti e ha già raccolto oltre 1100 firme.

L'iniziativa nasce in risposta alla recente decisione di chiudere il corso di laurea in infermieristica a Grottaminarda, suscitando grande disappunto e preoccupazione tra i residenti della provincia di Avellino.

“In merito agli ultimi eventi che vedono la nostra provincia defraudata del Corso di Laurea in Infermieristica a Grottaminarda, riteniamo opportuno rompere il muro di silenzio che si è venuto a creare mostrando tutto il nostro disappunto. È inaccettabile osservare passivamente l’offesa fatta ad una provincia intera”, afferma Carmen Napolitano nel testo della petizione.

"Quello che sta accadendo ora a Grottaminarda, se lasciato scorrere, domani potrebbe interessare altre realtà universitarie come quelle di Avellino.”

“È opportuno a parer nostro, prendere una netta e forte posizione per sensibilizzare tutte le autorità politiche e sociali affinché vengano messe in atto tutte le procedure possibili ad evitare che ciò accada”, continua Napolitano. "Non possiamo permettere che decisioni simili passino inosservate e indisturbate, mettendo a rischio il futuro educativo e sanitario della nostra provincia."

La petizione, disponibile qui, mira a raccogliere il maggior numero possibile di firme per dimostrare l’opposizione della comunità a questa decisione e per chiedere un intervento urgente delle autorità competenti.

In conclusione, Napolitano esorta tutti i cittadini a unirsi alla causa: “firma questa petizione e difendiamo insieme il nostro territorio.”

Ecco il link della petizione Change.org/LaureaInfermieristicaGrottaminarda