Ariano: Pedoni a rischio investimento a causa dell'erba folta e altissima Appello urgente alla Provincia di Avellino dalla Sp 236 in località Casone

Un restringimento della carreggiata che sta diventando sempre più pericoloso lungo la strada provinciale 236 in località Casone ad Ariano Irpino.

L'erba non più tagliata ai lati oltre ad aver sepolto i guard rail rappresenta un serio rischio, non solo per gli automobilisti ma soprattutto per i tanti amanti della camminata salutare che ogni giorno percorrono a piedi questa strada fino a raggiungere i territori di Villanova del Battista e Zungoli.

"Non si è mai vista in queste condizioni - ci dice un residente - anche quest'anno la provincia di Avellino ha dimenticato di disporre il taglio dell'erba in questa zona. Il rischio che qualcuno possa davvero rimetterci la vita, per questa disattenzione gravissima è davvero concreto."

Viene rivolto un appello alla consigliera provinciale Laura Cervinaro, già in altre circostanze sensibile su questo territorio, a farsi portavoce del grido di allarme."