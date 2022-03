Torna la neve in Irpinia: fiocchi bianchi e temperature polari a Montevergine Le foto dell'Osservatorio

Anche questo secondo lunedì di primavera è tornatala neve in Irpinia. Fiocchi bianche e temperature gelide in vetta al Partenio. Come testimonia l'Osservatorio di Montevergine sulle vette del Partenio, nella notte sono caduti circa 7-10 cm di neve e qalche fiocco si è spinto sino alla quota dell’Osservatorio. Insomma si torna in uno scenario da pieno inverno nonostante la primavera sia iniziata. La settimana che ci aspetta trascorrerà all'insegna del freddo, pioggia e maltempo battente, almeno fino a mercoledì.