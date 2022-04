Domenica con la neve: risveglio imbiancato in Irpinia Neve d'aprile a sorpresa da Montevergine al Laceno, passando per Ariano e i comuni della Baronia

Torna la neve in Irpinia. Fiocchi di neve sono caduti in abbondanza in Baronia, in Alta Irpinia, sul Laceno e a Montevergine. Risveglio imbiancato in molti comuni. Dopo i primi fiocchi bianchi, caduti fino a quota collanare in molti comuni ieri, anche stanotte sono continuate le precipitazioni nevose. In azione i mezzi spalaneve dell’amministrazione provinciale e dell’Anas per evitare disagi agli automobilisti in transito. La neve è venuta giù copiosa ieri per l’intera giornata. Le forze dell’ordine raccomandano prudenza, anche in considerazione dell’allerta meteo prorogata per la giornata di oggi. L’obiettivo è scongiurare che qualcuno possa rimanere intrappolato nella neve o nel ghiaccio così come è già capitato nelle scorse settimane, complice la giornata domenicale e la scelta di tante persone di località montuose, delle aree, interne per una giornata di svago. Le forze dell'ordine predicano cautela, e invitano gli automobilisti alla prudenza. Fitte nevicate la scorsa notte hanno interessato anche il tratto di A16 tra Monteforte e Avellino ovest, ma anche tra Grottaminarda e Candela. Nessun disagio per gli automobilisti in transito. Nella fascia del Partenio i fiocchi sono caduto fino a 500 metri, come documenta l'Osservatorio di Montevergine. Neve d'aprile anche sull'Altopiano del Laceno, a Bagnoli Irpino. Proprio per il Lago Laceno il risveglio è da fiaba. Nelle scorse ore la pagina social Laceno ha documentato con molte foto le abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato la zona.