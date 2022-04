Boom di pellegrini e Giro d'Italia, Montevergine riparte di slancio L'amministrazione comunale lavora per riportare il grande ciclismo in Irpinia

Turismo religioso, ripartono i santuari e in Irpinia Montevergine è pronta a riaccogliere i pellegrini nel post-pandemia.

Ad annunciarlo l'abate Riccardo Luca Guariglia, a margine di un incontro al circolo della Stampa organizzato dall'Ordine dei Giornalisti.

“Abbiamo già diverse richieste per il mese di maggio, registriamo un buon trend con le prenotazioni. I fedeli hanno voglia di ripartire di slancio e questo vale anche per il santuario di San Gerardo. C'è voglia di recuperare quello che non si è potuto fare negli ultimi due anni. Il turismo religioso deve essere volano per la ripresa di questo territorio”.

Dal canto suo il sindaco di Mercogliano Vittorio D'alessio lavora per migliorare i servizi e per riportare nel 2023 il Giro d'Italia tra i tornanti del santuario.

“Non è facile perchè ci dobbiamo inserire in una concorrenza ampia e di ottimo livello ma ci stiamo lavorando anche per veicolare una serie di iniziative di promozione del territorio da legare al Giro. Per il resto Montevergine è uno dei più importanti santuari mariani del Sud-Italia e abbiamo il dovere di migliorare i servizi, a cominciare dai parcheggi, dalle strutture ricettive e dalla manutenzione delle strade”.