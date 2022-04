A Montevergine la Lavanda dei Piedi con i profughi. L'Abate prega per la pace Domani arrivano centinaia di componenti di Comunione e Liberazione per pregare sul Partenio

La messa in Coena Domini, che apre oggi le solenni celebrazioni pasquali, vedrà protagonisti un gruppo di profughi ucraini, scampati alla guerra, nel Santuario di Montevergine. Lo annuncia l'Abate che ricorda come, proprio questo solenne momento dell'anno liturgico, debba invitare i fedeli di tutto il mondo a pregare per la fine della guerra. Don Riccardo Luca Guariglia ha scelto alcuni profughi per fare memoria del gesto compiuto da Gesu` insieme ai dodici apostoli nella sera in cui fu istituito il sacramento dell’Eucaristia. "La guerra è tragedia dell'umanità. Siamo tutti in guerra e dobbiamo pregare per la pace, affinche la Madonna ci ullimini e fermi la violenza nel mondo".L'Abate Guariglia soffre per il bambini vittime degli orrori. "Hanno strappato innocenza e infanzia ai più piccoli. Questo il più grande orrore. Preghiamo per l'illuminazione delle menti di chi Governa. Venerdì Santo pregheremo per questo, perchè la guerra finisca subito. Alla cerimonia, parteciperanno, tra gli altri, anche 300 giovani di Comunione e Liberazione in arrivo da Napoli. Sarà un momento di preghiera e riunione di fedeli per uno spirito di pace rinsaldato dai valori cristiani sulla vetta del Partenio.