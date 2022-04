San Martino Valle Caudina, 95mila euro per potenziare la videosorveglianza E' risultato primo tra i comuni irpini

Il Comune di San Martino Valle Caudina ha ottenuto un nuovo, importante finanziamento per migliorare e potenziare il proprio sistema di videosorveglianza.

E’ risultato primo tra i Comuni irpini e 211° a livello nazionale e pertanto risultato beneficiario di un importo complessivo di 94.928 euro, di cui 21.000 cofinanziati. Il contributo statale è diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci.

Attualmente il nostro Comune conta 80 telecamere attive, gestite dal Comando di Polizia Municipale, punto di riferimento dell’ intera Valle Caudina e risultate decisive negli ultimi fatti di cronaca e non solo. Grazie a questo importante risultato verrà potenziata la sala operativa con software e hardware di ultima generazione, e implementato il sistema con altre 3 telecamere a lettura targa, per completare la perimetrazione del territorio, e 2 di contesto, che verranno posizionate in zone di aggregazione sociale.

Il contributo statale per la realizzazione e il rafforzamento di impianti di videosorveglianza è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminosi, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto deterrenza.