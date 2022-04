Strage di pecore a Mercogliano. Ipotesi branco di cani inselvatichiti Domani l'autopsia sulle carcasse. 40 gli ovini trovati morti

Si terrà domani l'autopsia su alcune delle carcasse di pecore, trovate in località Sant'Anna a Mercogliano. Indagano i carabinieri forestali sulla strage di ovini avvenuta a Mercogliano nella notte di Pasqua. In tutto sono 40 le pecore morte, ritrovate ieri mattina dagli allevatori proprietari del gregge. Ma non solo, un'altra ventina di ovini versa in gravi condizioni. Potrebbero essere stati dei lupi oppure altri animali randagi del monte Partenio ad azzannare, e uccidere le pecore. L’ipotesi più accreditata è quella dell’assalto di un branco di cani inselvatichiti. Semplici ipotesi su cui indagano gli esperti. Saranno le analisi affidate dai Carabinieri forestali all’Istituto zooprofilattico di Portici (Na) a stabilirlo con esattezza. Oggi è atteso il trasferimento di alcune carcasse nella sede di Monteforte Irpino e contestualmente partiranno le indagini di laboratorio. I medici veterinari potranno analizzare le ferite presenti sulle carcasse, così da accertare quale sia stata la causa della morte degli ovini. Un danno considerevole per i proprietari dell'allevamento ovino. Si attendono gli esiti delle analisi per accertare le cause della strage di ovini avvenuta nella notte di Pasqua nel comune di Partenio.