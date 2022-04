Terremoto in Bosnia, scossa registrata anche dall'Osservatorio di Montevergine Il sisma registrato anche sul Partenio

E' stato avvertito anche in alcune zone d'Italia il terremoto di magnitudo 5.7 che ha scosso la Bosnia Erzegovina alle 23.07 ora italiana.

La scossa, segnalata sui social, è stata registrata da tutti i centri di rilevamento, tra cui l'Esmc, l'osservatorio di Montevergine, il Centro Sismologico Euro Mediterraneo- Il terremoto è stato localizzato a 42 chilometri a sudest di Mostar, a una profondità di 5 chilometri.

La vittima finora accertata in Bosnia è una donna di 28 anni la cui casa nella città di Stolac, non lontana da Mostar, è stata travolta da una frana di rocce causata dal terremoto. I genitori della donna che si trovavano con lei in casa sono rimasti gravemente feriti. Il terremoto è stato avvertito con forza in tutta la Bosnia Erzegovina ed in Croazia, Serbia e Montenegro.

Nessun danno segnalato dunque in Italia. Diverse le chiamate arrivate ai vigili del fuoco italiani da parte di molte persone che chiedevano informazioni sulla scossa, ma al momento non ci sono segnalazioni di danni nel nostro Paese. Forte preoccupazione nella zona flegrea, che da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico legato al bradisismo. Segnalazioni arrivano anche da Pescara, Chieti, Giulianova e Vasto. La violenta scossa di terremoto verificatasi nella serata di ieri, è stata ben visibile anche nel digrammi del sismografo dell'Osservatorio di Montevergine. Momenti di paura anche a Napoli, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione la scossa di terremoto registrata intorno alle 23.09 con epicentro in Bosnia. Forte preoccupazione anche nella zona flegrea, che da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico legato al bradisismo: la popolazione di Pozzuoli e dei comuni vicini ha preso d'assalto i siti web dell'Ingv e dell'Osservatorio vesuviano. In Campania per ora non si segnalano danni a cose o persone.