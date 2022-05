Maltempo e alluvioni 2019: Regione subentra per gestione criticità Gli eventi colpirono duramente la Valle Caudina

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l'ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione CAMPANIA nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della medesima Regione.

Eventi che, come si ricorderà, colpirono duramente la Valle Caudina, in particolare Cervinara e San Martino, dove la piazza del paese fu praticamente sventrata dalla furia dell'acqua.