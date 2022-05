Irpinia 5° in Italia per incidenza covid. Percentuale positivi schizza al 22% Schizza il tasso di positività delle ultime 24 ore. Il rapporto Gimbe conferma: calo curva lento

Avellino e provincia tra le prime cinque province d’Italia dove la discesa della curva del contagio da coronavirus è più lenta. Il rapporto della Fondazione Gimbe riporta i dati di incidenza dei positivi su centomila abitanti e nelle 118 comunità locali il dato è ancora elevato. E proprio ieri il bollettino dell’Asl ha evidenziato una nuova impennata di infetti con il tasso di positività che ha raggiunto il 22%. Sono 432 i contagi scovati su 1.964 tamponi analizzati. Nella settimana 4-10 maggio in tutte le regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -18,6% dell’Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Bolzano al -32,9% della Puglia. L’incidenza supera i 500 casi per centomila abitanti in 48 Province: Chieti (897), Ascoli Piceno (818), Pescara (783), Teramo (768), Avellino (726), Catanzaro (700). In 48 ore anche altre due vittime: Si tratta di un 74enne di Mercogliano, ricoverato dal 18 aprile, e di un 90enne di Cassano Irpino.

I ricoveri sono sostanzialmente stabili, restano fermi a quota 38 tra Frangipane di Ariano e Moscati di Avellino.

La diminuzione dei casi in una settimana in provincia di Avellino è stata comunque del 29,6%. I sindaci invitano chi non lo ha fatto a vaccinarsi contro il covid.